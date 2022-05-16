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Путин пригрозил "соответствующей реакцией" на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Владимир Путин выступил сегодня на саммите ОДКБ
Путин пригрозил "соответствующей реакцией" на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Владимир Путин на саммите ОДКБ / EPA / UPG

В РФ нет проблем со Швецией и Финляндией, тем не менее, расширение военной инфраструктуры НАТО вызовет "соответствующую реакцию" России. Об этом сегодня заявил российский президент Владимир Путин на Совете коллективной безопасности ОДКБ.

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Президент РФ считает, что расширение Североатлантического альянса не связано с какими бы то ни было новыми угрозами и вызвано искусственно.

Также глава страны-агрессора напомнил об американских "военных биолабораториях" и о том, что у РФ есть "документальные доказательства" их работы в Украине.

На закрытой части заседания Совета коллективной безопасности Путин с главами других государств-участников обсудит ход военных действий против Украины. Отметим, что в ОДКБ на данный момент входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

К слову, сегодня в Финляндии обсуждают вопрос вступления в НАТО. Членство в НАТО обуславливают тем, что обстановка в области безопасности Финляндии кардинально изменилась.

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