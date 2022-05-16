В ЕС начали отменять бесплатный проезд для украинцев - СМИ

Пока перевозки преимущественно бесплатны для украинцев, но уже нужно быть готовыми к тому, что где-то придется платить

Украинские беженцы в Европе всё чаще начали сталкиваться с ситуациями, когда им отказывают в бесплатном проезде на общественном транспорте в странах пребывания. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинцев, находящихся в странах ЕС.

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Так, одна женщина, находящаяся на севере Франции, пожаловалась, что теперь в поездах из Нормандии до Парижа стали требовать плату за проезд, хотя раньше при предъявлении украинского паспорта поездка была бесплатной.

"Также был и второй случай. Ездила в соседнюю с Руаном деревню. Показала украинский паспорт, но этого было недостаточно. Сказали, мол, с вас 6 евро", - сказала она.

По словам беженки, подобные ситуации случались и с другими ее знакомыми. Она отметила, что некоторые перевозчики, увидев украинский паспорт, просят заплатить меньше стандартного тарифа - например, 10 евро вместо 20.

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Тем временем в Польше поезда по-прежнему бесплатны для украинцев. Но вот в автобусах зачастую требуют плату.

"Я зашла в автобус и спросила, можно ли проехать бесплатно. Водитель ответил, что Польша перевозит украинцев бесплатно, но это происходит "неофициально". Он видимо имел в виду, что перевозчики решают сами, брать с наших беженцев деньги или нет", - рассказала украинка, живущая в Польше.

По словам женщины, вопрос часто решается индивидуально - кто-то очень охотно пропускает, а кто-то просит оплатить проезд.

Напомним, в Германии фиксируют сокращение потока беженцев из Украины. Сейчас лишь 2000 беженцев из Украины прибывают в Германию ежедневно, в то время, как в марте их было около 15 тысяч. Многие беженцы возвращаются.

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