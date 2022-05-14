В Германии фиксируют сокращение потока беженцев из Украины

Сейчас лишь 2000 беженцев из Украины прибывают в Германию ежедневно, в то время, как в марте их было около 15 тысяч. Многие беженцы возвращаются.

В Германии сократился поток беженцев из Украины. Сейчас в страну приезжает гораздо меньше людей из Украины, чем в начале войны. Об этом заявила федеральный министр внутренних дел Нэнси Фазер, передает в субботу, 14 мая, Süddeutsche Zeitung.

"Сейчас только около 2000 беженцев из Украины прибывают в Германию ежедневно. В середине марта это было более 15 000 человек в день", - сказала она.

В то же время 20 тысяч украинцев теперь ежедневно возвращаются в свою страну через польско-украинскую границу, в том числе уезжающие из Германии. Фазер предполагает, что "большинство людей вернется".

"Некоторые останутся, если люди увидят шанс закрепиться на немецком рынке труда со своей квалификацией", – добавила министр внутренних дел.

Тем не менее, по словам Фазер, все еще существует большая гуманитарная нагрузка, однако беженцев очень хорошо принимают.

Напомним, по недавним данным Госпогранслужбы, с начала войны из Украины выехали более четырех миллионов человек, а вернулись - 1,5 миллиона граждан.

Из Украины выехало шесть миллионов беженцев - ООН

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