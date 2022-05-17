В Курской области РФ сообщили, что их обстреляли и был "ответный огонь"

Глава области отметил, что пострадавших от обстрелов нет

В Курской области России сегодня утром было обстреляно приграничное село Алексеевка из "крупнокалиберного оружия". Об этом заявил губернатор Роман Старовойт.

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"Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет", - написал Старовойт.

Чиновник добавил, что российские пограничники нанесли ответный удар, поэтому "обстрел быстро подавлен".

Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, уже отреагировал на заявление российского губернатора.

"Возможно, это ВСУ нанесли удар по школе и домам, где российская армия организовала биологическую лабораторию. Версии уточняются", - написал он.

Напомним, что вчера с территории РФ из минометов обстреляли приграничный район Сумской области. Под прикрытием огня на территорию Украины пыталась проникнуть вражеская диверсионно-разведывательная группа.

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