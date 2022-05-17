В РФ начали выпускать поддельную “Кока-Колу” и “Фанту”

Ранее Coca-Cola официально ушла из России

В Москве один из местных заводов начал выпускать имитации напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-релиз предприятия.

Читайте также: McDonald's объявил о продаже бизнеса в России

Так, производитель решил использовать характерный стиль этикеток и схожие с оригиналом названия, чтобы у потребителей было понимание, какой именно напиток имитируется. Теперь вместо всемирно известных американских брендов россиянам предлагают наслаждаться напитками “CoolCola”, “Fancy” и “Street”.

"Классические вкусы любимых прохладительных напитков. Прекрасно утоляют жажду и позволяют освежиться", - заверяет производитель.

Читайте также: App Store в России больше не принимает платежи

Утверждается, что CoolCola обладает "культовым вкусом колы", Fancy - "узнаваемым вкусом фанты", а Street - "газированный освежающий напиток с натуральными соками лимона и лайма и растительными экстрактами".

Напомним, накануне сообщалось, что в РФ решили выпускать “Москвичи” на отнятом заводе Renault. Московский завод французского автоконцерна власти “купили” за 1 рубль.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.