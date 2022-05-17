Германия утратила самостоятельность из-за Шольца – Лавров

Самостоятельным политиком Лавров считает только Макрона, который любит звонить Путину

Германия перестала быть самостоятельной после избрания Олафа Шольца канцлером. Тем не менее, "здравомыслящие политики" в Германии еще остаются. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишут российские СМИ.

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"После того, как ко власти в ФРГ пришел канцлер Олаф Шольц, Германией были утрачены последние признаки самостоятельности”, – сказал он.

По мнению главного российского дипломата, сегодня в Евросоюзе только президент Франции Эмманюэль Макрон пытается говорить о стратегической автономии ЕС.

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“Но им это не позволят. Он (Евросоюз) все больше срастается с северо-атлантическим альянсом", – считает Лавров.

Напомним, ранее Лавров заявил, что Запад объявил России тотальную гибридную войну. В МИД РФ заверили, что Россия принимает вызов, якобы брошенный Западом.

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