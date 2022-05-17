Война закончится миром, где голос России будут слышать - Песков

Пресс-секретарь Путина назвал нынешнюю ситуацию "идеальным штормом"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предрек, что нынешний "кризис" закончится миром, где "голос России будут слышать, и где ей будет комфортно существовать". Заявление российского политика опубликовал "Интерфакс".

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"Любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, безопасно, и где мы будем уверенно стоять на своих ногах", - заявил Песков.

Нынешнюю ситуацию, в которой оказалась РФ, то есть, войну против Украины, пресс-секретарь главы страны-агрессора назвал "идеальным штормом и моментом истины". Дмитрий Песков также добавил, политика президента России в этих условиях пользуется поддержкой со стороны российского населения.

Отметим, что в Кремле часто дают противоречивые заявления. Вчера, к примеру, Дмитрий Песков признал, что Россия имеет территориальный спор с Украиной. Хотя ранее в Москве категорически настаивали на том, что вопрос Крыма закрыт.

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