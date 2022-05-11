Песков ответил на слухи о введении военного положения в РФ

Кремль уверяет, что "спецоперация" идет по плану

Российское руководство пока не планирует вводить военное положение, а все рассуждения на этот счет в Кремле называют слухами. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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Так, спикер Кремля заверил, что власти пока не намерены объявлять военное положение ни на всей территории РФ, ни в отдельных регионах.

"Нет, этого в планах нет", - сказал Песков на соответствующий вопрос журналиста.

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Также спикер Кремля в очередной раз заявил, что так называемая "специальная военная операция" в Украине идет согласно планам.

"Мы предлагаем ориентироваться на заявления президента, который повторял и совсем недавно подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану", - сказал Песков.

Напомним, в Кремле сдержанно отреагировали на намерение херсонских "властей" обратиться с просьбой о присоединении к РФ. В Кремле считают, что судьбу региона должны решать жители.

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