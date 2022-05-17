ЕС близок к санкционному пределу против РФ - СМИ

Принятие решения о седьмом пакете санкций против РФ будет очень сложным, говорят в ЕС.

ЕС приближается к своим пределам ведения санкций против РФ. Об этом сообщает издание Euractiv.

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Сообщается, что седьмой пакет санкций против России будет чрезвычайно сложным

"Седьмой пакет санкций против Москвы будет чрезвычайно сложным. Мы очень близки к тому, чтобы достичь наших пределов. Что будет включать в себя 7-й пакет? Если с российской нефтью произошла такая неразбериха, представьте, что будет с предложением запретить газ", - сказал дипломатированный источник в ЕС.

По его словам, несмотря на продолжающийся прогресс в переговорах с Венгрией о снятии ее вето на предложение Европы об эмбарго на российскую нефть, атмосфера говорит о том, что "был сделан даже шаг назад".

"Венгрия делает все, чтобы получить гарантии по существу, чтобы получить деньги из Фонда восстановления и даже больше, чем это", - сказал дипломат.

Ранее Арестович рассказал, что РФ готовит свое население к потере Крыма. В Офисе президента прокомментировали заявление Кремля о "территориальных спорах" России и Украины.