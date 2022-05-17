Армению охватили митинги против премьера Пашиняна: сотни задержанных - видео

В Армении продолжаются протесты против Никола Пашиняна

В Армении проходят массовые митинги против премьер-министара Никола Пашиняна. Полиция уже задержала несколько сотен человек. Об этом сегодня сообщила Nexta.

Известно, что митингующие сумели перекрыть несколько улиц и дорог в армянской столице. Перекрыты дороги, ведущие к аэропорту и зданию Министерства обороны. На данный момент есть информация о более чем 400 задержанных. Задержан также сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон, о чем он сам написал в своем Telegram-канале.

Митинги в Армении начались с середины апреля в связи с тем, что оппозиция обвиняет действующего премьера Пашиняна в намерении "сдать Карабах".

Напомним, что Армения не позволит переброску через свою территорию иностранных боевиков для их последующего участия в войне против Украины. Об этом сообщил в Твиттер премьер-министр страны Никол Пашинян.

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