Кремль отреагировал на возможную передачу Украине активов РФ

Песков рассказал, что с его точки зрения такое решение было бы незаконным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что использование замороженных активов ЦБ РФ для финансирования восстановления Украины стало бы актом прямого воровства. Об этом сообщает Интерфакс.

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Песков рассказал, что с его точки зрения такое решение было бы незаконным.

"Подобное решение было бы незаконным, вопиющим, конечно, требующим соответствующего ответа. Это будет продумано, но, безусловно, это потребует ответа. Это будет фактически прямое воровство", – сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию о том, что страны G7 и ЕС обсуждают возможность использования замороженных активов ЦБ РФ для финансирования восстановления Украины.

Ранее Арестович рассказал, что РФ готовит свое население к потере Крыма. В Офисе президента прокомментировали заявление Кремля о "территориальных спорах" России и Украины.