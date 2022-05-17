Парламент Финляндии поддержал подачу заявки на членство в НАТО

Большинство депутатов поддержало вступление страны в НАТО

Сегодня парламент Финляндии абсолютным большинством голосов поддержал подачу заявки на членство в НАТО. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

"За" проголосовали 188 депутатов, 8 парламентариев были против вступления, а трое отсутствовали на заседании.

"Сильная поддержка со стороны парламента руководства государства в продвижении членства Финляндии в НАТО. За то, чтобы подать заявку на членство, высказались 188 депутатов, против – 8. Долгая и стабильная линия внешней политики и политики безопасности, стремящаяся к консенсусу, действует и сегодня", – поделилась премьер-министр Санна Марин.

Теперь финальное решение за президентом Саули Ниинисте. Вероятно, он примет его дистанционно, поскольку будет находиться в Швеции по приглашению короля Карла XVI Густава.

Отметим, что сегодня министр иностранных дел Швеции Анн Линде также подписала заявку на вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.