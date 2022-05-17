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Оплата газа рублями нарушает санкции ЕС - Еврокомиссия

Руководство ЕС запретило странам-участницам платить россиянам в рублях
 |  Автор: Юрий Кобзар
Оплата газа рублями нарушает санкции ЕС - Еврокомиссия
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Выполнение российских требований об оплате рублями покупаемого в РФ газа является нарушением общеевропейских санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на рекомендации Европейской комиссии, которые были разосланы странам ЕС.

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Так, в Еврокомиссии настаивают, что импортеры должны открывать в Газпромбанке счета только в валюте контракта – евро или долларах.

"Все, что выходит за пределы открытия счета в валюте контракта, осуществление платежа на этот счет и публикации заявления о том, что вы считаете платеж завершенным, противоречит санкциям", – сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Напомним, финны отказались платить за газ рублями и подали в суд на Газпром. Финская сторона ссылается на долгосрочный контракт, подписанный прошлой осенью.

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