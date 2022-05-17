Финны отказались платить за газ рублями и подали в суд на Газпром

Финская сторона ссылается на долгосрочный контракт, подписанный прошлой осенью

Финская энергетическая компания Gasum отказалась выполнять требования России о переходе на оплату за газ в рублях. Вместо этого финны подает на арбитраж, как то предусматривает изначальный контракт. Об этом сообщает пресс-служба финской компании.

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В Gasum подчеркнули, что у них есть долгосрочный контракт на закупку газа у компании "Газпром экспорт". Однако в апреле российская сторона потребовала платить за газ в рублях, а не в евро. Также "Газпром экспорт" выставил компании Gasum и другие претензии.

"Gasum не принимает требования "Газпром экспорта" о переходе на расчеты в рублях и, следовательно, не будет осуществлять платежи в рублях или в соответствии с предложенным "Газпром экспортом" механизмом оплаты", - заявили финны.

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Также в Gasum опасаются, что теперь россияне перекроют им газ.

“В этой ситуации у Gasum не было другого выбора, кроме как передать контракт в арбитраж“, — заявили в компании.

Напомним, ЕС близок к санкционному пределу против РФ. Принятие решения о седьмом пакете санкций против РФ будет очень сложным, говорят в ЕС.

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