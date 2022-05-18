Канада запретила въезд Путину и Лаврову

Ответственные за вторжение в Украину не найдут безопасного убежища в Канаде.

Канада запретила въезд примерно тысяче граждан РФ, ранее попавших под финансовые санкции страны, в которых числятся Путин и Лавров. Об этом написал министр общественной безопасности Канады Марк Мендичино.

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Марк Мендичино сообщил, что Канада поддерживает Украину.

"Перед лицом жестокого нападения путинского режима Канада поддерживает Украину, и мы призовем Россию к ответу за ее преступления. Вот почему мы только что объявили, что запрещаем въезд в Канаду примерно 1000 россиянам, включая Путина и его сообщников", – написал он.

Кроме Путина, запрет на въезд в Канаду получили глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и глава Минюста Констанин Чуйченко.

Ранее Зеленский выступил на Каннском кинофестивале. Глава государства заявил, что люди гибнут каждый день и не оживут после фразы "стоп, снято".