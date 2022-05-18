США заявили о резком снижении экспорта технологий из Китая в РФ

Китайские поставки ноутбуков в Россию в марте упали на 40% по сравнению с февралем, а экспорт смартфонов сократился на две трети.

Экспорт технологических товаров из Китая в РФ резко сократился в марте после санкций США. Об этом сообщает министр торговли США Джина Раймондо.

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По ее словам, это является признаком осторожности Китая в отношении нарушения торговых запретов США.

Отмечается, что китайские поставки ноутбуков в Россию в марте упали на 40% по отношению к февральским показателям, а экспорт смартфонов сократился на 2/3. Кроме того, экспорт телекоммуникационного сетевого оборудования упал на 98%.

По словам Раймондо, технологический экспорт в РФ из разных стран тоже стремительно снизился. Поставки из США технических категорий, подлежащих экспортному контролю, сократились на 86%, из Южной Кореи - упал на 62%, из Финляндии - на 60%.

Ранее Зеленский выступил на Каннском кинофестивале. Глава государства заявил, что люди гибнут каждый день и не оживут после фразы "стоп, снято".