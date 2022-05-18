Российский гимнаст дисквалифицирован из-за буквы Z

Иван Куляк должен вернуть бронзовую медаль, призовые деньги и оплатить судебные издержки.

Дисциплинарная комиссия Международной федерации гимнастики (FIG) дисквалифицировала на один год российского гимнаста Ивана Куляка на церемонии награждения на этапе Кубка мира в Дохе. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

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Сообщается, что причиной дисквалификации спортсмена послужила демонстрация буквы Z. Этим он нарушил устав, дисциплинарный кодекс, кодекс этики, кодекс поведения и технический регламент FIG. Теперь он должен вернуть бронзовую медаль, призовые в размере 500 швейцарских франков и оплатить судебные издержки в размере 2 тысячи франков.

На соревнованиях в Дохе 20-летний Иван Куляк занял третье место в упражнениях на брусьях. На церемонию награждения он вышел в форме с изображением на ней буквы Z - одного из главных символов военной агрессии РФ против Украины. При этом первое место на данных соревнованиях занял украинец Илья Ковтун.

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