Кадыров заявил, что россияне должны сами мобилизироваться

По мнению чеченского лидера, объявлять мобилизацию в РФ не нужно.

Рамзан Кадыров заявил, что не нужно всеобщей мобилизации. / Сеть

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в РФ не нужно объявлять всеобщую мобилизацию, так как россияне, по его мнению, должны сами хотеть мобилизоваться "вокруг президента". Об этом он заявил во время обращения на конференции, фрагмент выступления появился в Сети.

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Сторонник Путина также заявил, что "спецоперация" идет "100% по плану", а Украина якобы "будет освобождена от шайтанов".

"Никто не должен объявлять мобилизацию. Мы все должны мобилизоваться и встать вокруг нашего президента. Обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм," - высказался Кадыров.

В доказательство своих высказываний привел пример свою армию, которая известна зверствами и "тик-ток-войсками", которая по его словам "очень хочет участвовать в этой спецоперации, потому что это сатанизм".

"Мусульмане обязаны воевать против них, даже если нет приказа," - заявил путинский друг.

Также он сообщил, что Россия воюет якобы не с Украиной, а с НАТО.

Ранее мы писали, что раненых украинских защитников, которых вывезли с "Азовстали", могут обменять на кадыровцев. По мнению российского политика, к воинам Кадырова у Москвы особенное отношение, нежели к собственным.