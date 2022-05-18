Протестующие в Ереване заблокировали работу метро

Также участники протеста перекрывают автомобильное движение в разных частях города и проводят шествия.

В Ереване возобновились массовые акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 18 мая активисты заблокировали работу метро.

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Множество демонстрантов препятствовали движению поезда на станции метро Еритасардакан в центре города. Встав в дверях вагонов, они выкрикивали лозунги: "Армения без Никола" и "Армения без турок".

Также участники протеста перекрывают автомобильное движение в разных частях города и проводят шествия.

Ранее Зеленский выступил на Каннском кинофестивале. Глава государства заявил, что люди гибнут каждый день и не оживут после фразы "стоп, снято".