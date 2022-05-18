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Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО

Страны передали документы генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО
Послы Швеции и Финляндии / twitter.com/NATO

Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Об этом сообщает издание Reuters.

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Так, по опубликованной информации, шведский и финский послы встретились с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире в Брюсселе и передали ему документы на получение членства.

Считается, что далее начнется процесс вступления стран в НАТО, который, по прогнозам, займет всего лишь несколько недель.

Йенс Столтенберг и послы во время передачи заявок / EPA / UPG
Йенс Столтенберг и послы во время передачи заявок / EPA / UPG

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Дипломаты отмечают, что ратификация всех 30 союзных парламентов может продлиться менее одного года.

Напомним, вслед за Швецией и Финляндией вступить в НАТО решила и Шотландия.

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