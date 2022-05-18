ФСБ заявила о задержании "сторонника украинских нацистов" в РФ

Мужчину обвинили в повреждении опоры ЛЭП и симпатиях к неким “украинским нацистам”

ФСБ заявила о задержании в городе Кемерово "сторонника украинских нацистов", который повредил линию электропередач. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление спецслужбы.

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"В Кемерово задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередач в Кемеровской области", - говорится в сообщении.

Утверждается, что дома у задержанного нашли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепёжные болты с повреждённых ЛЭП, переделанное под стрельбу боевыми патронами пневматическое оружие, боевые ножи, схемы расположения военкоматов и отделений полиции Кемерово и даже дневник с записями, подтверждающими совершение диверсий.

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По заявлению ФСБ, задержанный уже дает показания. При этом российские силовики не стали уточнять, на чем основано их утверждение о симпатии фигуранта к "украинским нацистам". В опубликованном видео с места обыска никаких предметов, связанных с Украиной, также не видно.

Напомним, в РФ впервые завели дело на мужчину за повторную "дискредитацию" армии. Он распространял в соцсетях публикации, критикующую войну против Украины.

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