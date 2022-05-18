В Австрии изнасиловали 15-летнюю беженку из Украины

Мигрант из Сирии напал на украинку, которая выехала из зоны боевых действий.

В австрийском городе Вейер 19-летний мигрант из Сирии надругался над несовершеннолетней девушкой из Украины. Об этом сообщила местная газета Kurier.

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15-летняя беженка выехала из воюющей страны с матерью, двумя братьями и сестрами.

Известно, что сириец силой привел украинку в скрытное место - железнодорожную насыпь, где изнасиловал подростка.

У пострадавшей травмы шеи и конечностей. Девушка рассказала о произошедшем родным. После прошла медицинское обследование, результаты будут в начале следующей недели.

Идет расследование.

Ранее мы писали, что российские боевики планируют убить жителей Константиновки. Таким образом рашисты хотят обвинить украинскую армию.