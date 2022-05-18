В Беларуси снимают с продажи антиутопию "1984" Оруэлла – СМИ

Приказ об изъятии получили издатели книги о тоталитарном государстве

В Беларуси снимают с продаж известный роман-антиутопию "1984" Джорджа Оруэлла. Такой приказ об изъятии получили издатели. Об этом сообщает независимое белорусское издание "Наша Ніва".

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"Снять с продаж все версии книги Оруэлла Д. "1984". Об исполнении будет сообщено не позднее 19 мая", – сказано в приказе.

Пока в некоторых интернет-магазинах и в государственной сети "Белкнига" книга еще доступна к покупке.

На белорусский язык книгу перевел Сергей Шупа в 1992 году, когда вышло первое издание. В 2020 году роман был издан в издательстве Андрея Янушкевича, а в следующем году вышел дополнительный тираж. Книга оказалась лидером продаж и заняла 4-м место в списке бестселлеров в государственной сети "Белкнига".

"Редкий случай для книги, которая впервые вышла много десятилетий назад. И отражение того, как люди воспринимают происходящие в стране процессы", – пишет "Наша Ніва".

В "Нашей Ниве" запрет продажи бестселлера связывают с задержанием самого издателя Андрея Янушкевича. 16 мая белорусские силовики из Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией устроили обыск у Янушкевича, задержали его и конфисковали 200 книг. По словам журналистов, на книжный магазин этого издателя совершили рейдерское нападение, а в отчетах спецслужбы сосредоточились на полках с романом "1984".

Напомним, что Александр Лукашенко заявил, что Беларусь создаст новую ракету, в чем ей поможет Россия.

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