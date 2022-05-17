Беларусь начала создавать тероборону, как в Украине

Для обороны страны Минск хочет использовать территориальные силы в помощь регулярной армии

Власти Беларуси решили сформировать подразделения территориальной обороны по украинскому образцу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

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Так, сообщается, что в Бресте создано новое подразделение теробороны на базе войск Кобринского района общей численностью в 200 человек.

В настоящее время новым отрядам теробороны поставляют вооружение, экипировку и технику. После этого начнутся занятия с военнообязанными, в ходе которых они "вспомнят навыки владения оружием, пройдут мероприятия боевого слаживания".

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Как следует из текста, этот процесс в Беларуси уже длится некоторое время. В частности утверждается, что отряды теробороны принимали участие в российско-белорусских военных учениях "Запад-2021".

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь разворачивает на границе с Украиной силы спецопераций. В Генштабе РБ заявляют, что это пройдет в рамках проверки.

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