Почта
 

Беларусь начала создавать тероборону, как в Украине

Для обороны страны Минск хочет использовать территориальные силы в помощь регулярной армии
 |  Автор: Юрий Кобзар
Беларусь начала создавать тероборону, как в Украине
Беларусь создает силы теробороны / t.me/modmilby

Власти Беларуси решили сформировать подразделения территориальной обороны по украинскому образцу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

Читайте также: ОДКБ не планирует участвовать в войне против Украины

Так, сообщается, что в Бресте создано новое подразделение теробороны на базе войск Кобринского района общей численностью в 200 человек.

В настоящее время новым отрядам теробороны поставляют вооружение, экипировку и технику. После этого начнутся занятия с военнообязанными, в ходе которых они "вспомнят навыки владения оружием, пройдут мероприятия боевого слаживания".

Читайте также: В Минобороны Британии объяснили, как балансирует Лукашенко

Как следует из текста, этот процесс в Беларуси уже длится некоторое время. В частности утверждается, что отряды теробороны принимали участие в российско-белорусских военных учениях "Запад-2021". 

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь разворачивает на границе с Украиной силы спецопераций. В Генштабе РБ заявляют, что это пройдет в рамках проверки.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK