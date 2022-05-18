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Шестой пакет санкций против РФ заблокирован

Его введению препятствует только одна страна.
Шестой пакет санкций против РФ заблокирован
Еврокомиссар верит, что ЕС удастся найти компромисс. / EPA / UPG

Шестой пакет санкций Европейского союза против России заблокирован. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, пишет Rai News 24.

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По словам представителя ЕС, введению шестого санкционного пакет мешает только одна страна - Венгрия. Его не могут согласовать из-за позиции страны по поводу нефтяного эмбарго. Однако Джентилони верит, что удастся достигнуть компромисса.

"Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса," - заявил еврокомиссар.

Ранее мы писали, что бомбардировки "Азовстали" могут привести к экологической катастрофе мирового масштаба. Из-за вытечки сероводорода, которая может случиться, может погибнуть вся флора и фауна Азовского моря.

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