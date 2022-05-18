Шестой пакет санкций против РФ заблокирован
Его введению препятствует только одна страна.
Шестой пакет санкций Европейского союза против России заблокирован. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, пишет Rai News 24.
Читайте также: Венгрия назвала сумму, за которую готова поддержать эмбарго на нефть из РФПо словам представителя ЕС, введению шестого санкционного пакет мешает только одна страна - Венгрия. Его не могут согласовать из-за позиции страны по поводу нефтяного эмбарго. Однако Джентилони верит, что удастся достигнуть компромисса.
"Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса," - заявил еврокомиссар.
Ранее мы писали, что бомбардировки "Азовстали" могут привести к экологической катастрофе мирового масштаба. Из-за вытечки сероводорода, которая может случиться, может погибнуть вся флора и фауна Азовского моря.
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