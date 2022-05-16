Венгрия назвала сумму, за которую готова поддержать эмбарго на нефть из РФ

Официальный Будапешт прямо потребовал деньги за то, что поддержит санкции против РФ

Венгрия готова поддержать общеевропейское эмбарго на российские энергоносители, если получит в качестве компенсации от ЕС 18 млрд евро. Об этом во время встречи министров иностранных дел стран ЕС заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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По его словам, введение эмбарго на энергоносители из России обернется для Венгрии значительными экономическими потерями. В частности, цены на топливо могут вырасти на 55-60%. Для смягчения этих последствий Венгрия хочет получить от ЕС 15-18 млрд евро.

"Европейская комиссия создала проблему с предложением, и венгерский народ имеет законные ожидания, что она также должна предоставить предложение по финансированию инвестиций для компенсации или предотвращения роста цен, что потребует полной модернизации венгерской энергетической сети на сумму 15-18 миллиардов евро", - заявил Сийярто.

Напомним, Орбан заявил, что НАТО не защитит Венгрию. Премьер Венгрии собрался срочно укреплять армию.

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