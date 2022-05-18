Две страны уже одобрили заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО

В первый же день заявку одобрили как минимум две страны НАТО

Сегодня Швеция и Финляндия официально попросились в НАТО / facebook.com/NATO

Чехия и Германия первыми из стран НАТО одобрили заявку Финляндии и Швеции на вступление в Альянс.

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"Правительство Чешской Республики единогласно одобрило прием Швеции и Финляндии в НАТО. Теперь это должны сделать и Палата депутатов, и Сенат. Однако я не ожидаю никаких осложнений", - сообщил в Twitter премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Министр юстиции Германии Марко Бушманн тоже сообщил о решении федерального правительства одобрить заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

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"Я рад, что Финляндия и Швеция хотят присоединиться к НАТО. Либеральные демократии сближаются, а НАТО укрепляется. В Кабмине решили сегодня утвердить заявки на вступление. Мы стремимся к быстрому процессу вступления", - заявил он.

Напомним, президент Турции ранее уже заявил, что его страна не даст добро на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган считает эти страны рассадниками терроризма.

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