В Шотландии заявили о стремлении вступить в НАТО

Стерджен отметила, что война РФ против Украины показала, что вступление в НАТО является абсолютно правильной позицией.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что Шотландия сразу после обретения независимости намерена вступить в НАТО. Об этом сообщает The Independent.

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Первый министр Шотландии заявила, что Шотландия в случае обретения независимости намеревается вступить в НАТО.

"Партия, которую я возглавляю - Шотландская национальная партия, - определила в 2012 году, что, если Шотландия станет независимой, она будет добиваться вступления в НАТО", - отметила Стерджен.

Она также рассказала, что последние события лишь укрепили ее уверенность в правильности такой позиции.

"Нет сомнения, что события последних трех месяцев укрепили мою уверенность в том, что эта позиция является абсолютно правильной и существенной. В сочетании с прочными отношениями с Соединенным Королевством членство в Европейском союзе и членство в НАТО станут краеугольными камнями политики безопасности независимой Шотландии", - подчеркнула первый министр Шотландии.

Ранее Арестович рассказал, что РФ готовит свое население к потере Крыма. В Офисе президента прокомментировали заявление Кремля о "территориальных спорах" России и Украины.