Амбиции РФ снизились, сейчас целями стали села, – Пентагон

А на этом фоне захватчики начали работать меньшими группами, говорят в ведомстве.

В Пентагоне заявили, что РФ снизила свои амбиции и задачи. Теперь ее целями стали села и дороги, а не крупные города и территории. Об этом со ссылкой на американское Минобороны сообщает Washington Post.

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Так, в публикации говорится, что в последнее время россияне снизили масштабы своих действий. В это же время они начали работать меньшими группами, а задачи оккупантов стали гораздо скромнее.

Объясняется, что вместо соединений из сотен человек используются группы, состоящие из нескольких десятков до сотни военных.

Кроме того, раньше речь шла о захвате больших украинских городов и кусках украинской территории, то сейчас россияне сосредоточили усилия на селах и перекрестках дорог.

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В это же время на днях разведка Великобритании указывала на снижение темпов российского наступления на Донбассе. Он не сможет восстановиться минимум за месяц. А на этом фоне растут системные проблемы РФ.

Разведчики оценили, что Россия не может продвигаться из-за потерь беспилотников и мостового оборудования, низкого боевого духа и снижения боеспособности военных, которые быстро заменить нельзя.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовят вооружение для отправки в Украину.

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