В Турции назвали условия вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Турция заблокировала расширение НАТО и намерена выставить условия для снятия своих возражений

Турция готова снять свои возражения против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, если эти две страны выполнят пять требований из подготовленного Анкарой "скандинавское досье". Об этом пишет издание Türkiye со ссылкой на свои источники.

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Как ранее сообщалось, в понедельник делегации из Швеции и Финляндии приедут в Турцию, чтобы обсудить причины турецких возражений против вступления этих стран в Североатлантический альянс. По данным издания, принимать делегатов будет заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал, который и озвучит официально пять требований.

По данным журналистов, так называемое "скандинавское досье" содержит следующие пункты-требования, по которым Анкара не намерена уступать:

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экстрадиция членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации ФЕТО, которые власти турции считают террористическими;

признание организации Сирийские силы национальной самообороны (СНС) террористами; власти Турции считают их связанными с РПК;

прекращение поддержки членов ФЕТО, которую власти Турцию считают одним из организаторов неудавшегося военного переворота 2016 года;

закрытие всех прочих организаций, которые власти Турции считают причастными к деятельности террористов;

предоставление соответствующих гарантий.

Напомним, накануне Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Турция сразу же заблокировала эти заявки, утверждая, что эти страны стали рассадником террористов.

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