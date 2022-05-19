Google решил закрыть бизнес в России
Компания Google решила прекратить коммерческую деятельность в России и вывезла из страны большинство своих сотрудников. Об этом сообщил в Телеграм глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который курирует вопрос введения западных санкций против РФ.
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“Google планирует прекратить коммерческую деятельность в России. Компания вывезла большинство сотрудников из России. Многие работники Google переехали в Дубай”, - сообщил он.
Согласно имеющимся данным, те сотрудники компании, которые предпочли остаться в России, будут уволены.
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“Бизнес должен активнее уходить из России”, - подчеркнул Ермак.
Напомним, ранее сообщалось, что Кремль оказался в полной изоляции. Даже те, кого принято называть союзниками Москвы, не спешат поддерживать Россию в войне против Украины.
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