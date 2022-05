В США выпустили комикс про Зеленского

В США выпустили биографический комикс о Владимире Зеленском, человеке, прошедшем путь от комика до военного лидера. Об этом сообщает издательство TidalWave Comics.

Графическая новелла под названием "Политическая власть: Владимир Зеленский" выпущена в цветном глянцевом формате на 26 страницах. Комикс повествует о Зеленском со времен его работы в "Квартале 95", рассказывает об избирательной кампании 2019 года, встрече с президентом США Дональдом Трампом и превращении Зеленского в военного лидера.

Писатель Майкл Фризелл, который написал текст комикса, заявил, что в своей работе искал ответы на вопросы, кем является Зеленский и что заставляет его работать.

Издатель комикса Даррен Дж. Дэвис признался, что эта книга для него по-особому важна.

"Обе группы моих дедушек и бабушек иммигрировали из Украины. Я хотел использовать это средство, чтобы не только рассказать историю, но и сделать пожертвование", - сказал он, уточнив, что часть выручки от продажи комикса о Зеленском он передаст для помощи Украине.

Here is a sneak peak. The book is out today. You can order it on Amazon now: https://t.co/B5hheecyMD



VOLODIMIR ZELENSKYY GETS THE COMIC BOOK TREATMENT#Zelensky #Zelenskyy #ukrainian #ukraine #comicbooks #Redcross pic.twitter.com/P8RlVPwVpI