В США выпустили комикс про Зеленского

Американцев заинтересовала история, как комик стал военным лидером

В США выпустили биографический комикс о Владимире Зеленском, человеке, прошедшем путь от комика до военного лидера. Об этом сообщает издательство TidalWave Comics.

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Графическая новелла под названием "Политическая власть: Владимир Зеленский" выпущена в цветном глянцевом формате на 26 страницах. Комикс повествует о Зеленском со времен его работы в "Квартале 95", рассказывает об избирательной кампании 2019 года, встрече с президентом США Дональдом Трампом и превращении Зеленского в военного лидера.

Писатель Майкл Фризелл, который написал текст комикса, заявил, что в своей работе искал ответы на вопросы, кем является Зеленский и что заставляет его работать.

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Издатель комикса Даррен Дж. Дэвис признался, что эта книга для него по-особому важна.

"Обе группы моих дедушек и бабушек иммигрировали из Украины. Я хотел использовать это средство, чтобы не только рассказать историю, но и сделать пожертвование", - сказал он, уточнив, что часть выручки от продажи комикса о Зеленском он передаст для помощи Украине.

Напомним, по мнению Зеленского, россияне еще не понимают, что терпят невиданные поражения. Люди не хотят видеть уровень своих потерь во всех направлениях, говорит он.

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