Экономический рост РФ замедляется значительнее, чем ожидалось - Bloomberg
Рост ВВП России упал до 3,5%, несмотря на средние прогнозы экономистов в 3,7%.
Экономический рост РФ в первом квартале замедлился значительнее, чем ожидалось. Об этом сообщает Bloomberg.
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Рост ВВП России упал до 3,5%, несмотря на средние прогнозы экономистов в 3,7%.
По предварительным данным Федеральной службы статистики. российский ВВП увеличился на 3,5 % в годовом исчислении против роста на 4% в последнем квартале 2021 года.
Также ожидается, что западные санкции спровоцируют глубокую рецессию в РФ. Годовые прогнозы падения ВВП России варьируются в пределах от 8 до 12 %.
Ранее представитель НАТО заявил, что Украина может вернуть Крым и Донбасс. По его мнению, в Украине достаточно потенциала для борьбы, хотя и будет это не так скоро.
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