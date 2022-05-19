Европарламент проголосовал за санкции против бывшего канцлера Шредера

"За" введение ограничений выступило подавляющее большинство евродепутатов.

Европарламент проголосовал за санкции против бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера, который связан с российскими энергетическими компаниями, передает WELT.

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Так, в принятой резолюции говорится, что Шредер действует в интересах энергетических компаний из России. Например, это "Роснефть". Отметим, что Шредер является председателем совета директоров "Роснефти", главой комитета акционеров Nord Stream, членом правления "Газпромом" и личным другом Владимира Путина.

В документе также есть призыв к странам Евросоюза расширять список подсанкционных лиц за счет европейских членов правления крупных холдингов и политиков, продолжающих получать деньги от Кремля.

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Кроме экс-канцлера Шредера в резолюции упоминается экс-главы правительств Франции и Австрии Франсуа Фийон и Вольфганг Боул.

Ранее сообщалось, что действующий канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Путин больше не будит диктовать свои условия мира.

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