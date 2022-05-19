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"Лайфхак по выживанию": Россияне сами стреляют себе по ногам, чтобы не воевать - СБУ

Боевики имитируют боевые ранения и надеятся на госпитализацию.
"Лайфхак по выживанию": Россияне сами стреляют себе по ногам, чтобы не воевать - СБУ
Российские солдаты занимаются дезертирством. / Сеть

Российские боевики продолжают заниматься дезертирством, чтобы побыстрее уехать домой. Чтобы вернуться живыми, у россиян есть даже свои "лайфхаки", которыми они делятся с "коллегами". Об этом стало известно из перехвата СБУ.

Когда один боевик жалуется второму, что у них нет никого подкрепления, второй советует прострелить ноги.

"Окружают… Все тяжелее и тяжелее с каждым днем," – рассказывает о ситуации россиянин.

Однако коллега советуем его подстрелить себя из чужого оружия.

"Да вы там это…. подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите," - заявил в ответ боевик.

Данный способ якобы должен помочь российским солдатам имитировать ранения от ВСУ и дать надежду на госпитализацию домой.  

Ранее мы писали, что СБУ разоблачила схему по продаже гумпомощи, предназначенной для украинских военным. Недобросовестные люди успели продать бронежилетов на сумму более 12 млн гривен.

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