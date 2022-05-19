Маловероятно, что Лукашенко пойдет войной на Украину - МВД

Такой вариант маловероятен и на это есть несколько причин

Вероятность, что Александр Лукашенко в ближайшее время прикажет белорусской армии вторгнуться в Украину очень низкая. Об этом сообщил внештатный советник главы МВД Украины Ростислав Смирнов в эфире украинских телеканалов, как передает Укринформ.

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"Я бы сказал, что если мы говорим об официальном определенном уровне, то вероятность такого варианта достаточно низкая. Поверьте мне, это никак не любовь Лукашенко к Украине или еще что-то. Это просто обычный инстинкт самосохранения, потому что он прекрасно понимает, что по большому счету силовики – это его последний форпост в этой стране", - заявил советник министра.

Смирнов считает, что белорусский народ на стороне Украины и Лукашенко это знает, поэтому не хочет попадать по раздачу. Еще одна причина, почему президент соседней страны не захочет воевать – это отсутствие профессиональной армии, даже контрактной армии. Со слов советника, там есть несколько частей, и это все "срочники". Также у белорусской армии нет необходимого опыта и мотивации для участия в войне.

Также по сведениям Ростислава Смирнова, силовики Беларуси пишут отказы, поэтому если бы Александр Лукашенко мог пойти войной на Украину, он бы это уже сделал. Советник добавил, что Лукашенко просто не может этого сделать, и убежден, что и не сделает.

Напомним, что генеральный секретарь стран ОДКБ Станислав Зась заявил, что страны-члены не будут принимать участия в войне.

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