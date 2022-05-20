G7 придумали механизм ограничения прибыли РФ от продажи нефти

Новые санкции, в случае их принятия, ударят по странам и компаниям, которые будут покупать у России нефть выше определенной стоимости.

Министры финансов G7 обсудили возможность введения вторичных санкций против РФ. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова министра финансов США Джэнет Йеллен

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Также обсуждались другие способы ограничения нефтяных прибылей России, чтобы одновременно снизить обратное влияние на стоимость энергоносителей.

"США уже запретили импорт нефти из России, страны ЕС намерены сделать то же, но постепенно, в течение следующего года", – говорится в сообщении.

По словам Йеллен, на встрече Большой семерки говорилось также о формировании так называемого "картеля покупателей" с целью помочь зафиксировать цену на российскую нефть и свести доходы Москвы к минимуму.

"Многие люди, в том числе я, считают это интересным с экономической точки зрения, но на самом деле реализация этой идеи является сложной задачей", – отметила Йеллен, добавив, что эти вопросы еще не решены.

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