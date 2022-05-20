G7 создаст альянс по продовольственной безопасности

Альянс сконцентрируется на предотвращении глобального голода, который грозит некоторым странам из-за войны в Украине.

Страны G7 согласовали создание альянса по продовольственной безопасности. Об этом сообщает DPA.

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Новый альянс будет заниматься вопросами снабжения населения мира продуктами из-за войны в Украине и зернового дефицита. Свенья Шульце, немецкий министр развития, заявила на встрече Большой семерки, что "существует риск голода, потому что Путин использует голод как оружие".

В свою очередь издание Spiegel отмечает, что данный альянс будет дублировать продовольственную программу ООН, которая имеет международный мандат.

Ранее Зеленский рассказал, что 85-ый день войны точно запомнится. Президент рассказал о его главных событиях, среди которых - поддержка в США выделения 40 млрд долларов и продвижение ВСУ на Харьковщине.