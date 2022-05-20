В РФ зарегистрировано более 60 тысяч дел о банкротстве за март-апрель

В украинской разведке отмечают, санкции продолжают разрушать экономику России.

Как бы Россия фиктивно не поддерживала курс твердых валют, а также заявляла о "пользе" санкций, их введение продолжает постепенно разрушать экономику страны-агрессора. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Высказывания о том, что "все идет по плану" противоречат тому, что заявляет министерство экономики РФ. Специалисты оценили падение экономики до конца 2022 года на уровне 8,8%.

По самым оптимистичным сценариям для России, добыча нефти снизится на 9,3%, газа на 5,5%. На 20% снизится экспорт нефти и на 10% - газа.

Также санкции повлияли на сокращение импорта китайских технологий. Поставки ноутбуков снизились на 40%, смартфонов - на 2/3, телекоммуникаций сетевого оборудования - на 98%.

Bank of New York заявил евробондам из РФ, что отказываются быть доверенными управителями их бумаг. Deutsche Bank перестал работать с рядом банков России, закрыв их корреспондентские счета. Похожее решение поддержала группа Raiffeisen. Французская группа Societe Generale продала Росбанк и все российские активы.

У малого бизнеса тоже сложные времена. В марте и апреле в РФ зарегистрировали свыше 60 тысяч дел о банкротстве.

Ранее мы писали, что в мире распространяется новый вид эпидемии. Первый случай обезьяньей оспы был зарегистрирован в Великобритании 7 мая.