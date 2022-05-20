Шольц отклонил призыв Европарламента о санкциях против экс-канцлера Шредера

Немецкий канцлер не поддержал призыв Европарламента о санкциях против Шредера

Немецкий канцлер Олаф Шольц отклонил призыв Европарламента ввести санкции против бывшего канцлера Герхарда Шредера. Об этом сообщает издание Politico.

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До этого Европейский парламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Шредера из-за его отказа уйти с руководящих должностей в энергетических компаниях России.

Олаф Шольц аргументировал свое решение тем, что лишение Шредера его офиса, который работал на средства налогоплательщиков, было последовательным и правильным.

"Я не думаю, что в данный момент что-то еще необходимо… Но было бы лучше, если бы Герхард Шредер ушел со своих постов", - добавил канцлер.

Отметим, что Шредер является председателем совета директоров "Роснефти", главой комитета акционеров Nord Stream, членом правления "Газпрома" и личным другом Владимира Путина.

В связи с этим, Европарламент проголосовал за санкции против бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера.

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