В мире распространяется новый вид эпидемии

Первый случай заболевания оспой обезьян был зарегистрирован 7 мая в Великобритании.

При оспе обезьян один из симптомов - волдыри на теле. / Страна.ua

По миру распространяется новый вид вирусного заболевания - оспа обезьян. Первые случаи зарегистрированы в нескольких странах Европы, США, Канаде, Австралии. Об этом сообщает ВВС.

Читайте также: Италия направила в ООН 4-этапный план мира для Украины

Первый случай был зарегистрирован в Великобритании 7 мая. Агентство по безопасности здравоохранения сообщает, что пациент недавно посещал Нигерию, где, скорее всего, заразился вирусом перед поездкой домой. В Британии уже 9 подтвержденных случаев. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что источник инфекций еще не подтвержден.

Также подтверждены случаи заболевания оспой во Франции, Италии, Швеции и Австралии. Есть зарегистрированные случаи в США, Испании и Португалии, 13 похожих случаев в Канаде.

Стоит отметить, что наиболее распространено заболевание оспа обезьян в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Случаи заболевания за пределами региона часто взаимосвязаны с поездками туда.

В мире существует вакцина от данного вируса, но она не одобрена в Европе. Несмотря на это, по информации испанской газеты El País, органы здравоохранения Испании закупили тысячи вакцин против оспы для борьбы со вспышкой.

Что такое оспа обезьян

Оспа обезьян – это вирус, который передается только при тесном взаимодействии с животными-переносчиками. Ими могут быть и обезьяны, и грызуны, или при тесном контакте с зараженными людьми: половым путем и загрязненными вирусом поверхностями.

Наиболее распространена оспа в Африканских странах. / Сеть

Симптомы оспы обезьян

Лихорадка

Сыпь на теле и пузыри

Стоит отметить, что вероятность летального исхода при болезни - пределах от 1% до 15%. Оспа может пройти самостоятельно, а симптомы постепенно исчезнут через несколько недель.

Ранее мы писали, что Лукашенко помечтал о беларусских и российских "мерседесах". По словам диктатора, санкции их странам только на пользу - подтолкнули к интенсивному развитию.