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В США готовят БТРы для отправки в Украину

Генштаб ВСУ поделился фото и выразил благодарность коллегам из Соединенных Штатов за поддержку и помощь.
В США готовят БТРы для отправки в Украину

Американские военные показали погрузку бронетранспортеров M113, которые передадут Украине. Соответсвующие фото в пятницу, 20 мая, обнародовала пресс-служба Минобороны США.

"В Форт Стюарт, штат Джорджия, военнослужащие Армии США из 3-й пехотной дивизии США загружают бронетранспортеры M113, направляющиеся в Европу для предоставления военной помощи Украине", - говорится в подписи.

Генштаб ВСУ выразил благодарность коллегам из Соединенных Штатов за поддержку и помощь.

 

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