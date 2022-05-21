В США готовят БТРы для отправки в Украину
Генштаб ВСУ поделился фото и выразил благодарность коллегам из Соединенных Штатов за поддержку и помощь.
Американские военные показали погрузку бронетранспортеров M113, которые передадут Украине. Соответсвующие фото в пятницу, 20 мая, обнародовала пресс-служба Минобороны США.
"В Форт Стюарт, штат Джорджия, военнослужащие Армии США из 3-й пехотной дивизии США загружают бронетранспортеры M113, направляющиеся в Европу для предоставления военной помощи Украине", - говорится в подписи.
Генштаб ВСУ выразил благодарность коллегам из Соединенных Штатов за поддержку и помощь.
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