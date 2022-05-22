РФ перебросила на Луганщину единственную группу "Терминаторов"

Ранее она терпела неудачи под Киевом, пытаясь прорваться в столицу с востока.

Россия перебросила в Луганскую область, на Северодонецкое направление, единственную группу боевых машин "Терминатор". Последняя используется с целью поддержки танков. Об этом сообщает разведка Великобритании.

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Так, британская разведка установила, что переброска "Терминаторов" указывает, что к атаке причастен центральный военный округ РФ. Именно он использует данные боевые машины.

Примечательно, что российская группировка с "Терминаторами" раньше уже терпела неудачи в Украине. Она пыталась прорваться в Киев с восточного направления.

Как подчеркивают разведчики, одним из тактических приоритетов рашистов в данный момент является именно Северодонецкое направление. И, видимо, группировку с "Терминаторами" ждут неудачи и там.

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"Однако, имея на вооружении максимум 10 "Терминаторов", они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию", – отметили эксперты.

Отметим, Россия разрабатывала "Терминаторов" еще после войны в Афганистане с 1980-х годов. Причиной была необходимость обеспечения спецзащиты основной боевой техники.

Напомним, на Луганщине россияне пытались наступать сразу с 4 сторон, однако встретили ВСУ, после чего были вынуждены отступать с потерями.

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