В Литве прошел закрытый "антипутинский саммит": что обсуждали - Bild

Встречу организовал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

На встрече обсуждались сценарии, при которых Путин может потерять власть. / EPA / UPG

В Литве прошла секретная "антипутинская" встреча, на которой обсуждались варианты отстранения Владимира Путина от власти в связи с вторжением на территорию Украины. Об этом сообщает Bild.

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Инициатором конференции стал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Поучаствовало около 70 участников - журналисты, правозащитники, аналитики, экс-политики. Участники отмечают, что путинизм также неприемлем в современном мире, как и фашизм времен Гитлера.

"Путин принес в Россию путинизм так же, как Гитлер сделал фашизм социально приемлемым в Германии. Вот почему сегодня к рейху Путина нужно относиться, как к немецкому рейху в годы войны с 1939 по 1945 год. Немцев угнетал Гитлер, так же, как россиян угнетает Путин, но оба народа облегчили это своим деспотам," - высказался один из приглашенных на встречу.

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Другой участник провел аналогии "русского мира" с расизмом: "Путин считает, что россияне этнически выше украинцев, поэтому он имеет право отбирать у украинцев дома и подчинять их. Поэтому нужна "депутинизация" России, и как можно скорее".

В издании отмечают, что на закрытой встрече обсудили три возможных сценария, при которых Путин может уйти с "престола".

Трещины путинского режима приведут к развалу, состоятся демократические выборы, при которых РФ пойдет по пути Украины. Отмечается как маловероятный вариант. Путина свергнут его же генералы. Режим сменится на менее воинственный. Если россияне восстанут против режима тоталитаризма, бедности, страха и возникнут военные условия, то начнутся уличные бои по всей стране. В итоге Россия разделится на республики.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что если Путина свергнут, то война прекратится. Однако нет гарантий на безопасность в будущем.

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