В Литве прошел закрытый "антипутинский саммит": что обсуждали - Bild
В Литве прошла секретная "антипутинская" встреча, на которой обсуждались варианты отстранения Владимира Путина от власти в связи с вторжением на территорию Украины. Об этом сообщает Bild.
Читайте также: Канцлер Австрии в разговоре с Путиным: "Газпром" может потерять газохранилище в ХайдахеИнициатором конференции стал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Поучаствовало около 70 участников - журналисты, правозащитники, аналитики, экс-политики. Участники отмечают, что путинизм также неприемлем в современном мире, как и фашизм времен Гитлера.
"Путин принес в Россию путинизм так же, как Гитлер сделал фашизм социально приемлемым в Германии. Вот почему сегодня к рейху Путина нужно относиться, как к немецкому рейху в годы войны с 1939 по 1945 год. Немцев угнетал Гитлер, так же, как россиян угнетает Путин, но оба народа облегчили это своим деспотам," - высказался один из приглашенных на встречу.
Читайте также: "Нарративы Кремля": Экс-офицер ЦРУ заявил, что в войне виноват не Путин - СНБОДругой участник провел аналогии "русского мира" с расизмом: "Путин считает, что россияне этнически выше украинцев, поэтому он имеет право отбирать у украинцев дома и подчинять их. Поэтому нужна "депутинизация" России, и как можно скорее".
В издании отмечают, что на закрытой встрече обсудили три возможных сценария, при которых Путин может уйти с "престола".
- Трещины путинского режима приведут к развалу, состоятся демократические выборы, при которых РФ пойдет по пути Украины. Отмечается как маловероятный вариант.
- Путина свергнут его же генералы. Режим сменится на менее воинственный.
- Если россияне восстанут против режима тоталитаризма, бедности, страха и возникнут военные условия, то начнутся уличные бои по всей стране. В итоге Россия разделится на республики.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что если Путина свергнут, то война прекратится. Однако нет гарантий на безопасность в будущем.
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