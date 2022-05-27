Путин не намерен "договариваться" - Пентагон

Почти за 100 дней войны Путин не достиг никакой стратегической цели в войне с Украиной, подчеркнули в Соединенных Штатах.

Президент России Владимир Путин не имеет желания вести мирные переговоры с Украиной. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге.

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"Как уже говорил государственный секретарь США, Путин может прямо здесь и сейчас сделать правильную вещь: вывести войска и сесть за стол переговоров с Зеленским и вести добросовестные переговоры. Сейчас не похоже, чтобы была надежда на такие переговоры", - сказал Кирби.

Он подчеркнул, что Путин "не проявил никакого интереса к дипломатическому урегулированию".

"Напротив, он показал, что готов продолжать войну на Донбассе: продолжает наращивать войска, взимать технику, наносить авиаудары на меньшей территории Украины", - добавил спикер Пентагона.

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Кирби также обратил внимание на то, что Путин до сих пор не достиг ни одной стратегической цели в войне с Украиной.

"Он не забрал суверенитет Украины - наоборот, он показал украинцам, насколько важна независимость на самом деле, и они борются за нее каждый день. Он не захватил столицу и не обезглавил правительство. Он не захватил ни одного большого города, кроме Мариуполя", - пояснил представитель американского Минобороны.

Напомним, оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Сумской области. В период с 16:25 до 16:45 с территории РФ в направлении города Середина-Буда произведен обстрел - 11 "приходов", предварительно из миномета калибра 120 мм.

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