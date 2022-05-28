В Пентагоне объяснили продвижение России на Донбассе

Наступление российских войск на Киев завершилось провалом из-за логистических проблем, считают в США.

Последние достижения России на Донбассе связаны с тем, что российские войска наступают на меньшей территории, а также с географией местности. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил спикер Пентагона Джон Кирби, пишет Европейская правда.

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Он напомнил, что наступление российских войск на Киев завершилось провалом из-за логистических проблем, в результате которых колонна техники была растянута на десятки километров вдали от источников обеспечения.

"Донбасс - это другая территория. Она более ровная, более открытая, много полей, малые города и села", - отметил Кирби.

Представитель американского Минобороны добавил, что продвижение РФ на Донбассе ограничивается тем, что войска не хотят оторваться от цепей поставок.

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"Еще одна причина, почему они лишь постепенно продвигаются – конечно, не только из-за украинского сопротивления, но и потому, что они не хотят отойти слишком далеко от источников снабжения", - пояснил спикер Пентагона.

В то же время, в Пентагоне не считают, что России полностью удалось справиться с проблемами при наступлении - управлением, обеспечением интеграцией наземных и воздушных операций.

"Они никак не смогли овладеть ими", - подытожил Кирби.

Напомним, Данилов считает, что после ухода Путина Россию нужно разоружить. Россия склонна к регулярным нападениям на соседей, поэтому должна быть разоружена.

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