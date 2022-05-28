Белый дом одобрил поставку РСЗО в Украину – NYT

Американские СМИ публикуют всё больше инсайдов о том, что Украина таки получит от США партию РСЗО

Администрация президента США Джо Байдена уже одобрила передачу Украине партии реактивных систем залпового огня большой дальности. В ближайшие дни об этом будет объявлено официально. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

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По данным источников, о передаче Украине американских РСЗО Белый дом, вероятнее всего, объявит уже на предстоящей неделе. Утверждается, что в поставку должный войти мобильные ракетные установки, обладающие гораздо большей дальностью нежели те, которые сейчас имеются на вооружении Украины и России.

Изданию не удалось выяснить, о каком именно РСЗО идет речь. Отмечается, что американская армия в основном использует M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System). Эту установку выпускали в США с 1980 по 2003 год. Однако не исключено, что Украине передадут более новые и более совершенные системы HIMARS, которые выпускаются с 2003 года.

Напомним, аналогичный инсайд публикует и другое авторитетное издание – Wall Street Journal. Там считают, что Украине дадут именно слегка устаревшие MLRS.

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