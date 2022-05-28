Кадыровцы начали раздражать даже Путина – СМИ

Повышенная медиа-активность чеченцев не нравится хозяину Кремля

Кадыровские “тикток-войска” начали раздражать даже президента РФ Владимира Путина. Об этом пишут журналисты оппозиционного российского медиапроекта Get Kit со ссылкой на информированные источники.

Читайте также: Канцлер Австрии пояснил военную логику Путина

Так, по-началу Путин был доволен деятельностью подразделений, подчиненных главе Чечни Рамзану Кадырову. Именно поэтому он дал звание "героя России" двоюродному брату Кадырова, депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову.

Но в последнее время Путин демонстрирует раздражение медийной активностью Кадырова и его боевиков на фоне постоянных неудач и поражений российской армии. Отмечается, что недовольство Путина чеченцами подпитывают и представители российских спецслужб и армейцы, которые сами не любят кадыровцев.

Напомним, Макрон и Шольц позвонили Путину. Руководители Германии, Франции и России провели полуторачасовые переговоры.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.