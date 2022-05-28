Макрон и Шольц позвонили Путину: Известно содержание беседы

Руководители Германии, Франции и России провели полуторачасовые переговоры

Немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Французский и немецкий лидеры призвали хозяина Кремля начать переговоры с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

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Разговор трех политиков длился в общей сложности около 80 минут. Шольц и Макрон призвали Путина немедленно прекратить войну и вывести войска из Украины. Также российского лидера призвали начать прямые переговоры с Владимиром Зеленским, чтобы найти дипломатический выход из войны.

Сообщается, что Макрон и Шольц похвалили Россию за корректное обращение с украинскими пленными. В свою очередь Путин заявил, что готов снять морскую блокаду с Украины, что обеспечить экспорт зерна.

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"Президент Путин пообещал, что открытие минного пояса, заложенного для защиты украинских портов, чтобы разрешить экспорт зерна морским транспортом, не будет использоваться Россией для наступательных действий", - говорится в сообщении.

Напомним, РФ испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" возле Финляндии. Россияне показательно уничтожили морскую мишень в Белом море.

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