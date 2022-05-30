Лавров обвинил Францию в разжигании неонацизма в Украине

Российский МИД уверен, что Франция принуждает Украину нанести поражение России

Франция является одним из тех, кто активно занимается “разжиганием неонацизма” в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишут российские СМИ.

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"К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть", – заявил он.

В частности глава российской дипломатии посетовал, что Франция активно поставляет оружие Украине, "требует вести войну до победного конца" и "нанести России поражение".

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"Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы", – считает глава МИД РФ.

Напомним, Лавров назвал приоритетные задачи в войне с Украиной. Глава российского МИД заявил, что "киевский режим убивает мирных граждан на Донбассе", а Запад превращал Украину во врага России.

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